"Всегда считалось, что на западе Украины люди духом проукраинские. Но сейчас наш Восток сильнее, чем мы с вами. Там люди с украинским духом идут на танки с голыми руками, не боятся. И в такие моменты ты понимаешь, что мы не можем проиграть. Мы обязательно победим, но нужно время.

Федорчук: Когда я вижу, что сделали с Мариуполем, сжимается горло – у тех, кто это сделал, нет никакой человечности

Я вижу, что после завершения войны наш Восток и Запад страны еще больше сплотятся, мы станем гораздо сильнее. Все украинцы уже сплотились. С первых секунд войны мы стали одним целым и дали отпор врагу. Думаю, он понял с первого дня, что не получит то, на что рассчитывал. У нас есть уверенность в будущем, потому что мы обязательно победим.

Футбол – это популярный вид спорта. Нужно через футбол доносить до людей информацию. Многие наблюдают за спортсменами, прислушиваются к ним. Поэтому футболисты и поддерживают Украину, ведь только слепой может не замечать, что у нас здесь сейчас происходит.

Россия наш ближайший сосед. Все говорили, что мы братья, но оказалось, что не родные. Никогда ими не будем и не были. Это был наигранный сценарий. К сожалению, такой жертвой мы покажем миру правду о москалях. Они оказались трусливой нацией. Я переписывался с одним российским футболистом, спрашивал у него, понимают ли они, что здесь происходит и хотят ли они это изменить. Он сказал, что большинство людей зазомбировано телевидением, а другие – трусы. Они боятся что-нибудь сказать.

Те россияне, которые здесь воюют, говорят, что у них страна очень бедная, и они в шоке от того, что видят у нас даже в селах. Нация, которой нечего терять, безнадежна. У них нет ничего, они рабы. У них нет своего мнения, как у нас. Мы стали цивилизованными, свободными, мы не боимся выражать свое мнение. А у них это все пресекается, поэтому они все рабы.

Хочу сказать нашим защитникам, чтобы они не теряли надежду. Мы в них верим, поддерживаем и делаем все от себя зависящее, чтобы им было легче. Мы видим, как они ведут борьбу и побеждают пришедших на нашу землю обидчиков. Мы точно победим!" – цитирует Федорчука официальный сайт Руха.

Россия напала на Украину: экс-звезда УПЛ уже феерит во Франции, Шахтер готовит серию благотворительных матчей (LIVE)