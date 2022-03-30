Рух объединил усилия многих людей мира футбола для помощи украинцам.

Благотворительная организация получила название "Движение в Будущее". Ее ключевые задачи – гуманитарная помощь временно перемещенным лицам, реабилитация детей-переселенцев, помощь украинским больницам, госпиталям и военным, сообщает официальный сайт клуба.

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Очень быстро к инициативе Руха присоединились звезды отечественного футбола – заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич, экс-наставник львовян Иван Федык, комментатор Виктор Вацко, блогер Дмитрий Поворознюк и экс-игрок Карпат Михаил Кополовец. Гендиректор Руха Игорь Дедышин будет исполнять обязанности президента благотворительной организации.

Напомним, военное вторжение российских оккупантов на территорию Украины началось 24 февраля, но наши защитники дают достойный отпор врагу.

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