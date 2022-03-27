"Если враг придет во Львов, то все возьмут в руки оружие и будут стоять до конца. В том числе и футболисты. И тогда Путин пожалеет, что напал на Украину", – поделился Козловский в комментарии The Sun.

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Ранее президент Руха рассказывал, что на базе клуба разместили около 700 беженцев, а также остались дети, приезжавшие на футбольный турнир.

Напомним, 24 февраля россияне начали коварную войну против Украины, обстреливая мирные города. ВСУ успешно сдерживает врага уже 32-й день, не давая ему прорваться в глубь страны.

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