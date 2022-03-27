Козловський зробив вогняну заяву англійському таблоїду щодо війни в Україні – футболісти допомагатимуть боронити землі
Президент Руху Григорій Козловський висловився щодо захисту Львова від російських окупантів.
"Якщо ворог прийде до Львова, всі візьмуть у руки зброю і стоятимуть до кінця. В тому числі, і футболісти. І тоді Путін пошкодує, що напав на Україну", – поділився Козловський у коментарі The Sun.
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Раніше президент Руху розповідав, що на базі клубу розмістили близько 700 біженців, а також залишились діти, які приїздили на футбольний турнір.
Нагадаємо, 24 лютого росіяни розпочали підступну війну проти України, обстрілюючи мирні міста. ВСУ успішно стримує ворога вже 32-й день, не даючи йому прорватись вглиб країни.
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