"Якщо ворог прийде до Львова, всі візьмуть у руки зброю і стоятимуть до кінця. В тому числі, і футболісти. І тоді Путін пошкодує, що напав на Україну", – поділився Козловський у коментарі The Sun.

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Раніше президент Руху розповідав, що на базі клубу розмістили близько 700 біженців, а також залишились діти, які приїздили на футбольний турнір.

Нагадаємо, 24 лютого росіяни розпочали підступну війну проти України, обстрілюючи мирні міста. ВСУ успішно стримує ворога вже 32-й день, не даючи йому прорватись вглиб країни.

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