Рух об'єднав зусилля багатьох людей зі світу футболу для допомоги українцям.

Благодійна організація отримала назву "Рух у Майбутнє". Її ключові завдання – гуманітарна допомога тимчасово переміщеним особам, реабілітація дітей-переселенців, допомога українським лікарням, госпіталям та військовим, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Дуже швидко до ініціативи Руха приєдналися зірки вітчизняного футболу – заслужений тренер України Мирон Маркевич, екс-наставник львів'ян Іван Федик, коментатор Віктор Вацко, блогер Дмитро Поворознюк та екс-гравець Карпат Михайло Кополовець. Гендиректор Руха Ігор Дедишин виконуватиме обов'язки президента благодійної організації.

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