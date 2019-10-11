Маркевич: Шахтер должен отпустить Степаненко в АПЛ

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич поделился мнением о перспективах ключевого хавбека Шахтера и сборной Украины Тараса Степаненко.

"Тарас столько сделал для Шахтера. Если его приглашают в Англию, то нужно отпустить. Пойдет ли у него в этой команде, покажет только время.

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Рой Ходжсон, который работает в Кристал Пэлас, – опытный человек. Наверное, лондонский клуб за украинцем уже следил. Он идеально подходит под английский чемпионат. Думаю, ему нужно уйти, а клубу – отпустить игрока", – сказал Маркевич в эфире радиопрограммы Мова футболу.

Напомним, ранее английская пресса сообщала, что зимой Кристал Пэлас готов сделать Шахтеру предложение по Степаненко в размере 8 млн фунтов.

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