"Зачем Шевченко сейчас идти в Милан, это посредственная команда", – Маркевич о возможности Шевы возглавить "россонери"

Глава комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич поделился мнением относительно возможного назначения Андрея Шевченко на должность главного тренера Милана.

"Зачем ему сейчас идти в Милан? Во-первых, там нет команды. Во-вторых, у него сборная сейчас хорошо играет. Дай бог команда будет в финальной части Евро-2020. Нужно попасть туда, на турнире команда должна себя проявить.

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А позже он уже может думать. Может, и не в Милан. Смотрел игру "россонери" не один раз. Там нет серьезных игроков, посредственная команда для Италии, осталось одно название. Там можно просто сгореть, уже 4 тренера к нему так сделали", – рассказал Маркевич в эфире радиопрограммы Мова футбола.

Напомним, Милан назначил Стефано Пиоли на пост главного тренера команды из-за неутешительных результатов под руководством Марко Джампаоло. Сообщалось, что руководство "россонери" вели переговоры и с Андреем Шевченко.

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