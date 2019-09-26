Степаненко може перейти в Крістал Пелас взимку

Хавбек Шахтаря та збірної України Тарас Степаненко може отримати шанс пограти в чемпіонаті Англії.

Крістал Пелас готовий здійснити трансфер українського опорника в січні, стверджує Sun.

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"Орли" цікавилися Степаненком ще минулої зими, однак так і не змогли узгодити з Шахтарем перехід досвідченого півзахисника. Цього разу англійський клуб готовий запропонувати "гірникам" близько 8 мільйонів фунтів. Головний тренер Крістал Пелас Рой Ходжсон шукає кандидатів для підсилення в центр поля, і саме лідер збірної України може стати вирішенням цього завдання.

Додамо, що Степаненко є одним з найважливіших гравців Шахтаря у цьому сезоні – 30-річний хавбек виходив у основі чемпіонів України на кожен матч поточної кампанії.

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