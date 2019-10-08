Наші за кордоном: Девіч переможним голом шокував гранда, брутальний Мякушко, розлючений Олійник

"Футбол 24" традиційно відстежує виступи українців, які виступають в іноземних чемпіонатах. Чим відзначилися наші земляки цього тижня – читайте у матеріалі.

Напередодні паузи, пов’язаної з матчами збірних, українські легіонери видали черговий результативний тиждень. Щоправда, він минув без особливо яскравих подій у топ-лігах. Разом з тим, наші земляки чимало забивали в інших чемпіонатах: Яковенко в Данії, Дитятьєв у Польщі, Есеола в Казахстані, Девіч у Сербії.

Також плідно попрацювали українці в Угорщині, Естонії та Білорусі. Окремо слід відзначити повернення на поле після тривалого лікування Андрія Блізніченка в Молдові. А ще виокремити агресивних Мякушка та Олійника, які цього тижня запалювали в Іспанії та Фінляндії.

Англія

Команди обидвох українців АПЛ на вихідних поступилися. Андрій Ярмоленко віддав передгольовий пас – таким чином Вест Хем відкрив рахунок у протистоянні з Крістал Пелес. Українець пішов з поля на 78-й хвилині при рахунку 1:1. Під завісу поєдинку "молоти" пропустили ще раз і програли 1:2.

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Олександр Зінченко вийшов на поле одразу по перерві в дуелі з Вулверхемптоном. На 80-й та 90+4 хвилинах Манчестер Сіті двічі пропустив і сенсаційно програв 0:2.

Іспанія

Андрій Лунін з лави запасних спостерігав за неочікуваною нічиєю Вальядоліда та Атлетіко (0:0).

В середу Орест Лебеденко відіграв 90 хвилин за Луго в поєдинку з Мірандесом (1:1). На 70-й хвилині вихованець Карпат заробив пенальті! Трапилося це після перегляду VAR.

Однак на третій компенсованій хвилині Орест та компанія не встежили за суперником, який врятував нічию для Мірандеса.

У п’ятницю Альбасете гостював у Алькоркона, а це означало, що Роман Зозуля зустрінеться з Сергієм Мякушком. Обидві наші "десятки" вийшли у старті. Якщо Зозуля звично відіграв від дзвінка до дзвінка, то Мякушка замінили на 62-й хвилині. Вже через п’ять хвилин після цього Альбасете забив єдиний гол у матчі.

Примітно, що на 15-й хвилині Мякушко у нетиповій для себе манері пішов у дуже жорсткий підкат проти суперника. До слова, українець згодом перепросив свого опонента в Instagram.

Ще падаючи, постраждалий відразу продемонстрував, що потребує заміни. Попри брутальність фолу і важкі наслідки, арбітр не продемонстрував українцю навіть жовтої картки. До честі Мякушка він також у цьому матчі запам’ятався класним ударом зі штрафного, з яким не без проблем впорався воротар.

Італія

Аталанта в неділю протистояла Лечче, однак Руслан Маліновський та Євген Шахов розпочали двобій на лаві запасних. За рахунку 3:0 на користь Аталанти на 74-й хвилині у гру вступив Маліновський. Наприкінці зустрічі Лечче один м’яч вдалося відіграти.

Німеччина

Санкт-Паулі розійшовся миром із Нюрнбергом (1:1). Бориc Тащи вийшов на поле на 71-й хвилині.

Бельгія

Ігор Пластун, Роман Яремчук та Едуард Соболь вийшли в старті на очне протистояння Гента і Брюгге. Виснажені після матчу з Олександрією у четвер футболісти Гента не чинили жодного спротиву супернику. Як наслідок, команда Соболя забила чотири голи без відповіді. Це при тому, що Пластун двічі фактично виносив м’яч із порожніх воріт. Проте на 51-й хвилині Ігор був атакований Деннісом Бонавентуре, втратив м’яч і таким чином Брюгге забив свій третій гол.

Кортрейк також розтрощив Сент-Трюйден (4:0), а наш Андрій Бацула відіграв заключні 13 хвилин.

Данія

Сьоннерйюск та Есб’єрг зійшлися в очному протистоянні, а наші Артем Довбик та Юрій Яковенко розпочали гру в запасі. Довбик на поле так і не вийшов, а Яковенко вступив у гру на 66-й хвилині – такою була реакція тренерського штабу Есб’єрга на другий пропущений гол і рахунок 0:2. Яковенкові вдалося вплинути на перебіг подій на полі, хоч і надто пізно. Юрій відзначився забитим голом на 90+2 хвилині. Відтак, поразка господарів 1:2.

Фінляндія

Продовжується невдала серія Сейняйокі – команда Дениса Олійника не виграє з липня. Цього разу один з аутсайдерів ліги поступився РоПС (0:1). Українець провів не найкращу гру, а на 77-й та 78-й хвилинах отримав дві жовті картки у двох епізодах в центрі поля. При тому, що друге попередження Денис побачив перед собою за саркастичні оплески на адресу рефері.

Заключний поєдинок сезону українець пропустить.

Швеція

Ескільстуна також не виграє протягом тривалого часу – у восьми матчах поспіль. Та все ж наш Ігор Левченко в минулому турі зберіг ворота на замку у битві з Кальмаром (0:0). Не скажеш, що моментів у суперника було багато, однак свою роботу кіпер виконав якісно.

Шотландія

Мар’ян Швед і надалі не помічник Селтіку.

Португалія

Валерій Бондаренко не потрапив у заявку на матч Гімарайнша у Лізі Європи проти Айнтрахта (0:1).

Греція

АЕК не зміг на виїзді здолати Ларису. Дмитро Чигринський відіграв весь матч, а команди голів не забивали. На 61-й хвилині українець виніс м’яч із порожніх воріт (правду кажучи, поруч було ще два партнери, які могли це зробити).

Кіпр

Після трьох поспіль поразок Пафос Артура Рудька (звучить, чи не так?) переміг Омонію (2:1). Претензій до гри нашого кіпера бути не може – він зіграв загалом надійно, а пропустив після удару впритул.

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В активі Євгена Селіна також 90 хвилин у двобої з Аполлоном (3:1). Українець взяв участь у другій гольовій атаці. Його Анортосіс за підсумками п’яти турів – лідер ліги.

Максимальний ігровий час отримав Ігор Худоб’як. Його Етнікос вигравав 1:0, проте АЕК забив два голи у роздягальню. По перерві команда з Ларнаки відзначилася ще тричі – 1:5 для Енікоса. Наприкінці зустрічі Худоб’як міг підсолодити розгромний рахунок, втім м’яч після його удару головою розминувся з воротами.

Чехія

Серед усіх українців на тижні ігрову практику отримав лише Тарас Качараба. Втім він не зміг зарадити поразці Слована в дуелі зі Словацко (1:3). Безпосередньої вини українця у пропущених голах немає. Зате гольова атака Слована розпочалася після лонгбола Качараби практично через усе поле.

Туреччина

Різеспор Миколи Морозюка втретє поспіль програв. Хоча до середини другого тайму перемагав Трабзонспор 1:0. Суперник вирвав перемогу на 90-й хвилині – 1:2 для команди Морозюка. Наш земляк, як і вся лінія захисту, зіграв жахливо в епізодах з пропущеними голами. Під час першого пропущеного голу м’яч у сітку відправив футболіст, якого опікав Морозюк.

В другому дивізіоні Бурсаспор програв Алтаю (1:2). Євген Селезньов на порятунок команди мав лише 13 хвилин, однак не впорався із завданням.

Схожий показник в Олександра Гладкого – за 23 хвилини він не врятував Адана Демірспор від поразки Менеменспору (0:1).

Північна Македонія

Євген Новак відіграв весь матч за Вардар і отримав жовту картку. Його команда не змогла обіграти Шкендію (0:0).

Сербія

Вождовац Марко Девіча гостював у белградського Партизана. Гості вигравали майже годину ігрового часу, екс-форвард збірної України вийшов на поле на 54-й хвилині. Однак на 90-й Партизан зрівняв рахунок. І все ж глядачів чекала неймовірна розв’язка. На 90+6 хвилин Девіч голом приніс Вождовацу перемогу! Гольова атака видалася сумбурною і повною драматизму.

Тарас Бондаренко відіграв 90 хвилин за Раднічки, які на виїзді здолали Мачву (1:0).

Польща

Володимир Костевич з лави запасних спостерігав за перемогою Леха над Віслою (4:0).

Ракув Руслана Бабенка сенсаційно обіграв на виїзді лідера Екстракляси Погонь зі Щецина (2:1). Українець провів 83 хвилини.

Олексій Дитятьєв вийшов у старті Краковії і відзначився забитим голом! Українець зрівняв рахунок у грі із Гурніком (1:1). За підсумками 11-ти турів команда Олексія йде другою в турнірній таблиці. Крім того, Дитятьєв потрапив у символічну збірну минулого ігрового дня.

Угорщина

Важкі часи настали для Ференцвароша Сергія Реброва. На тижні чемпіон Угорщини поступився в Лізі Європи Лудогорцю (0:3), а на вихідних не зумів на виїзді обіграти Гонвед (0:0).

Фехервар переміг Дебрецен (2:1) і закріпився на першій сходинці ліги. Іван Петряк результативними діями не відзначився.

Андрій Нестеров з Мезокьовешдом йде другим – сенсація старту сезону з допомогою українського оборонця перемогла на виїзді Уйпешт (2:1).

Сергій Шестаков вийшов на заміну в матчі Дьошдьора та Академії Пушкаша на 68-й хвилині і зовсім скоро відкрив рахунок.

Однак в компенсований час Дьошдьор пропустив – 1:1.

Кішварда та Залаегерсег видали трилер, який завершився внічию 3:3. Команда Антона Кравченка, Богдана Мельника та Віктора Гея (усі троє відіграли по 90 хвилин) поступалася 0:2, а потім навіть вела в рахунку. В активі Кравченка другий забитий гол.

Хорватія

Осієк та Хайдук (без Олександра Сватка) здобули синхронні перемоги. Дмитро Льопа вийшов у старті своєї команди на гру проти Гориці (2:1) і відіграв 87 хвилин. Українець взяв участь у другій гольовій атаці – проти Льопи жорстко зіграли, він залишився на газоні, однак арбітр атаку не зупинив і вона стала гольовою.

Словаччина

Данило Бескоровайний відіграв 90 хвилин за ДАК – його команда здолала трнавський Спартак (2:1).

На тижні Артем Сухоцький відіграв 80 хвилин у матчі Ліги Європи з Брагою (2:2). На вихідних українець залишився на лаві запасних Слована.

Казахстан

Астана Романа Григорчука втратила чергові очки – цього разу чинний чемпіон зіграв внічию з Ордабаси (1:1).

Адерінсола Есеола відзначився забитим голом за Кайрат, який не помітив Актобе (6:0). Українець збільшив перевагу алматинців до чотирьох забитих голів.

За чотири тури до фінішу Кайрат на три пункти випереджає Тобол у боротьбі за золото. Астана – третя.

Окжетпес вигравав у Тараза по ходу зустрічі 2:0, однак в більшості не втримав перевагу і поступився 2:3. Іван Бобко відіграв 71 хвилину, оформив гольову передачу і залишив поле за нічийного результату 2:2.

У неділю також відбувся фінал Кубка Казахстану. Різван Аблітаров та його Атирау до 88-ї хвилини вели у рахунку, втім Кайсару вдалося перевести гру в додатковий час. Тільки вдумайтеся, на 120+2 хвилині команда українця пропустила гол і попрощалася з надіями на трофей – 1:2.

Білорусь

За 6 турів до фінішу лідирує Динамо Брест. Команда з українцями у складі здобула важливу перемогу в дербі проти Немана (1:0). На 80-й хвилині гольову передачу п’ятою віддав Артем Мілевський.

Олександр Васільєв оформив дубль і допоміг Мінську обіграти Городею (2:1). Перший гол екс-гравець Дніпра забив з пенальті, а другий, на 86-й хвилині, видався курйозним.

Молдова

Традиційно небагато новин із сусідньої Молдови. Втім цього тижня відбулася знакова подія – на поле повернувся Андрій Блізніченко. Гравець Шерифа ще в квітні зазнав важкої травми і в неділю, після піврічної перерви, на 88-й хвилині вийшов на заміну в двобої з Динамо-Авто (2:0). Артем Гордієнко також вийшов з лави запасних на заключні 9 хвилин. Шериф впевнено мчить до свого 18-го чемпіонства.

На післяматчевій прес-конференції головний тренер тираспольської команди Зоран Зекіч відповів на запитання про самопочуття Блізніченка: "Процес відновлення ще не закінчився. Тренується щодня з тренером з фізичної підготовки, і в тренажерному залі. Хотів сьогодні дати йому відчути команду, хоч кілька хвилин. Завтра буде грати за команду дублерів. Повертатимемо його в першу команду. Дай Боже, щоб все було добре, підійшов до кінця року в ігровому стані і пройшов з командою зимові збори".

Азербайджан

На тижні українці на поле не виходили – Дмитро Безрук провів матч у запасі Сабаха.

Вірменія

Євген Буднік взяв участь у зародку першої гольової атаки в протистоянні Урарту та Ширака (2:2).

Битва з трьома пенальті Лорі-Пюнік завершилася з ідентичним рахунком. Наприкінці зустрічі вихованець академії Шахтаря Артур Міранян забив після чергової передачі Сергія Шевчука.

Грузія

В середу Олександр Каплієнко та Михайло Шишка допомогли тбіліському Динамо в дуже важливому матчі за чемпіонські амбіції обіграти Сабуртало (2:1). Першими забили гості – Каплієнко поборовся з суперником на підступах до штрафного майданчика, втім рефері розцінив це, як порушення правил. Після розіграшу штрафного м’яч залетів у сітку воріт тбілісців. В другому таймі приблизно у цьому ж місці сфолив Ніка Сандохадзе, екс-захисник Карпат – червона, штрафний удар, гол – 1:1. А за кілька хвилин Динамо забило вдруге вже з пенальті.

В неділю Грузію очікував топовий матч лідерів – обидва Динамо, тбіліське і батумське мали по 61 очку. Команди обмінялися голами (1:1), а Каплієнко відіграв весь поєдинок. На 83-й хвилині Олександр віддав дуже важливу гольову передачу.

В запасі залишилися наші воротарі: Максим Кучинський та Сергій Літовченко.

Латвія

Вентспілс зустрічався з Даугавпілсом, а це обіцяло нам дуель воротарів: Костянтина Махновського та Данила Кучера. Крім того, у старті Вентспілса вийшов Михайло Сергійчук. Все найцікавіше відбулося у перші десять хвилин. Спочатку Сергійчук пройшов по флангу і навісив у штрафний майданчик – його партнер красиво в падінні вразив ворота – без шансів для Кучера. За п’ять хвилин відповіли господарі. Махновський не впорався з ударом з близької відстані – 1:1. До кінця зустрічі Сергійчук розривав свій фланг, а в компенсований час головою з вигідної позиції пробив вище воріт.

Єлгава розгромила юрмальський Спартак (5:2). Поклав почин український захисник Станіслав Микицей.

А наприкінці зустрічі дубль оформив Максим Марусич, який вийшов на заміну (починаючи з 03:10). Спочатку він заробив пенальті і його реалізував, а в компенсований час відправив м’яч у порожні ворота.

Литва

Кауно Жальгіріс поступився Жальгірісу (1:2). Юрій Бушман відіграв за господарів весь поєдинок. Вже традиційно українець виконує кутові, які, зрештою, стають гольовими. Так трапилося і цього разу. Для Бушмана це 9-й асист і він є лідером A-lyga за цим показником.

Естонія

Минулого вівторка Нимме Калью Романа Кожуховського на виїзді обіграв аутсайдера – Маарду (4:1). Андрій Маркович та Іван Лобай вийшли у старті, а Лобай відкрив рахунок у матчі.

Щоправда, через шість хвилин Іван незграбно зіграв у власному штрафному майданчику і рукою зупинив м’яч – пенальті.

В неділю Маркович та Лобай відіграли по 90 хвилин і посприяли перемозі Нимме Калью над Пайде (1:0).

Того ж дня забитим голом відзначився Юрій Ткачук. Українець відкрив рахунок у матчі проти Таммеки.

Та все ж Левадія перевагу не втримала. Як наслідок, нічия 1:1, і 10-очкове відставання від Флори, яка от-от достроково стане чемпіоном.

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