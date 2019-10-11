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Маркевич: Шахтар повинен відпустити Степаненка в АПЛ

19:39 599 Читать на русском
Маркевич: Шахтар повинен відпустити Степаненка в АПЛ
Тарас Степаненко / Фото ФК Шахтар

Легендарний український тренер Мирон Маркевич поділився думкою щодо перспектив ключового хавбека Шахтаря та збірної України Тараса Степаненка.

"Тарас стільки зробив для Шахтаря. Якщо його запрошують в Англію, то потрібно відпустити. Чи піде у нього в цій команді, покаже тільки час.

"Навіщо Шевченку зараз йти в Мілан, це посередня команда", – Маркевич про можливість Шеви очолити "россонері"

Рой Ходжсон, який працює у Крістал Пелас, – досвідчена людина. Напевно, лондонський клуб за українцем вже стежив. Він ідеально підходить під англійський чемпіонат. Думаю, йому потрібно йти, а клубу – відпустити гравця", – сказав Маркевич в ефірі радіопрограми Мова футболу.

Нагадаємо, раніше англійська преса повідомляла, що взимку Крістал Пелас готовий зробити Шахтарю пропозицію щодо Степаненка у розмірі 8 млн фунтів.

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Теги
Англія Шахтар Шахтар Крістал Пелас Крістал Пелас Мирон Маркевич Трансфери Тарас Степаненко Тарас Степаненко
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