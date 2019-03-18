Маркевич рассказал об отношении к натурализации Жуниора Мораеса

Председатель комитетов национальных сборных ФФУ Мирон Маркевич прокомментировал натурализацию форварда Шахтера Жуниора Мораеса.

"Наверное, вопрос о вызове Мораєса на ближайшие матчи надо адресовать главному тренеру сборной.

Мораес официально получил украинское гражданство

Как я отношусь к его натурализации? Абсолютно нормально. Парень хочет играть за сборную, в чем вопрос? Тем более, что в атаке у нас есть проблемы", – цитирует Маркевича Tribuna.com.

После получения украинского паспорта Мораес сможет выступать за национальную сборную страны. 22 марта "желто-синие" стартуют в квалификации Евро-2020 выездным поединком с португальцами в Лиссабоне, а 25 марта встретятся с Люксембургом.

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