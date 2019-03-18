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"Хлопець хоче грати за збірну, в чому питання?", – Маркевич розповів про ставлення до натуралізації Жуніора Мораєса

15:11 260 Читать на русском
"Хлопець хоче грати за збірну, в чому питання?", – Маркевич розповів про ставлення до натуралізації Жуніора Мораєса
Жуніор Мораєс / фото: ФК Шахтар

Голова комітетів національних збірних ФФУ Мирон Маркевич прокоментував натуралізацію форварда Шахтаря Жуніора Мораєса.

"Напевно, питання про виклик Мораєса на найближчі матчі треба адресувати головному тренеру збірної.

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Як я ставлюся до його натуралізації? Абсолютно нормально. Хлопець хоче грати за збірну, в чому питання? Тим більше, що в атаці у нас є проблеми", – цитує Маркевича Tribuna.com.

Після отримання українського паспорта Мораєс зможе виступати за національну збірну країни. 22 березня "жовто-сині" стартують у кваліфікації Євро-2020 виїзним поєдинком з португальцями в Лісабоні, а 25 березня зустрінуться з Люксембургом.

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Теги
Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс Шахтар Шахтар Україна Україна Збірна України Мирон Маркевич Натуралізація легіонерів для збірної України
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