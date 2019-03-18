"Хлопець хоче грати за збірну, в чому питання?", – Маркевич розповів про ставлення до натуралізації Жуніора Мораєса

Голова комітетів національних збірних ФФУ Мирон Маркевич прокоментував натуралізацію форварда Шахтаря Жуніора Мораєса.

"Напевно, питання про виклик Мораєса на найближчі матчі треба адресувати головному тренеру збірної.

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Як я ставлюся до його натуралізації? Абсолютно нормально. Хлопець хоче грати за збірну, в чому питання? Тим більше, що в атаці у нас є проблеми", – цитує Маркевича Tribuna.com.

Після отримання українського паспорта Мораєс зможе виступати за національну збірну країни. 22 березня "жовто-сині" стартують у кваліфікації Євро-2020 виїзним поєдинком з португальцями в Лісабоні, а 25 березня зустрінуться з Люксембургом.

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