"Как я говорил ранее, сейчас все команды практически равны. Все после сборов, долго готовились к сезону. В физическом плане команды хорошо готовы и в тактическом тоже.

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По самоотдаче – у меня нет претензий, в отличие от матча против Полтавы. Хотя сама игра и ее рисунок не тот, который я бы хотел видеть. У нас есть неделя времени на подготовку к поединку против ФСК Мариуполь, поэтому нам надо очень серьезно поработать.

Ариэльсону нужно добавить в агрессивности и больше встречаться с мячом. Если сравнить его с Игорем Невешом, то конечно, что Игор нам сегодня был нужен. Возможно, Ариэльсон лучше вышел бы на замену. Посмотрим, будем готовить его в дальнейшем. Чувствовалось, что Невеша нам не хватало. На Мариуполь он уже будет готовиться", – цитирует Маркевича официальный сайт "зелено-белых".

Напомним, накануне Карпаты одержали свою очередную победу и с 51-м очком возглавляют турнирную таблицу Чемпионской группы Первой лиги.

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