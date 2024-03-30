"Як я казав раніше, зараз усі команди практично рівні. Усі після зборів, довго готувались до сезону. У фізичному плані команди добре готові й у тактичному теж.

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Щодо самовіддачі – в мене немає претензій, на відміну від матчу проти Полтави. Хоча сама гра та її малюнок не той, який я би хотів бачити. У нас є тиждень часу на підготовку до поєдинку проти ФСК Маріуполь, тому нам треба дуже серйозно попрацювати.

Аріельсону потрібно додати в агресивності та більше зустрічатися з м'ячем. Якщо порівняти його з Ігорем Невешом, то звичайно, що Ігор нам сьогодні був потрібен. Можливо, Аріельсон краще вийшов би на заміну. Побачимо, готуватимемо його надалі. Відчувалося, що Невешса нам не вистачало. На Маріуполь він вже готуватиметься", – цитує Маркевича офіційний сайт "зелено-білих".

Нагадаємо, напередодні Карпати здобули свою чергову перемогу і з 51-м очком очолюють турнірну таблицю Чемпіонської групи Першої ліги.

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