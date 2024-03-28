Защитник Андрей Булеза разорвал крестообразные связки колена, утверждает Sport.ua. Произошло это в расположении олимпийской сборной Украины.

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Карпаты месяц назад арендовали Булезу у Шахтера, но 20-летний защитник даже не успел дебютировать за "львов" в официальном матче. Руслан Ротань вызвал защитника на мартовский сбор, который завершился для игрока трагедией. Сейчас Булезу ожидает операция в Киеве, после которой процесс восстановления продлится не менее семи месяцев. Это означает, что он больше не сыграет в этом сезоне и точно не поедет на Олимпиаду.

Добавим, что Булеза не был в составе молодежной сборной, которая дошла до полуфинала Евро-2023 и завоевала историческую путевку на Игры. Впрочем, защитник регулярно получал вызовы в следующее "поколение" U-21. В первой части сезона он выступал за Минай также на правах аренды – 11 матчей, без результативных действий.

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