"После этого тура понятно, что Динамо будет чемпионом. Не думаю, что произойдет что-то чрезвычайное. Семь очков трудно отиграть. Тем более с такой игрой, как у Шахтера сейчас", – коротко резюмировал Маркевич в комментарии 1927.kiev.ua.

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После 19-ти сыгранных туров преимущество "бело-синих" над Шахтером на вершине турнирной таблицы УПЛ составляет 7 пунктов. После паузы на матчи сборных, киевляне будут играть с Александрией на выезде, а дончане приедут в гости к Ворскле.

В прошлом году чемпионство одержали "горняки", опередив Динамо на рекордных 23 зачетных балла.

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