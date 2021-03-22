"Після цього туру зрозуміло, що Динамо буде чемпіоном. Не думаю, що станеться щось надзвичайне. Сім очок важко відіграти. Тим більше з такою грою, як у Шахтаря зараз", – коротко резюмував Маркевич у коментарі 1927.kiev.ua.

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Після 19-ти зіграних турів перевага "біло-синіх" над Шахтарем на вершині турнірної таблиці УПЛ складає аж 7 пунктів. Після паузи на матчі збірних, кияни гратимуть з Олександрією на виїзді, а донеччани завітають у гості до Ворскли.

Нагадаємо, минулого року чемпіонство здобули "гірники", випередивши Динамо на рекордні 23 залікові бали.

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