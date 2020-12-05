"Считаю, что обе команды продемонстрировали хорошую игру. Конечно, мы хотели немного более содержательного футбола в плане работы с мячом, но мы понимаем, что нужно учитывать сложную для нас ситуацию – многие игроки сегодня не смогли помочь, и такую ​​ротацию, которую на сегодняшний день может себе позволить Динамо, мы сделать не можем.

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Но считаю, что мы сегодня неплохо боролись, несмотря на то, что в нашем составе много молодых ребят, которым не хватает опыта, которым нужно время для того, чтобы конкурировать с такой командой, как Динамо. Этого у нас, к сожалению, пока было мало, мы работаем только четыре месяца с командой. Впереди сборы, у нас еще много работы, будем работать.

Для нас не имеет никакого значения, против кого играть. Единственное отличие в играх с Шахтером по сравнению с матчами против Динамо – это то, что мы не можем задействовать большое количество арендованных у "горняков" игроков. Поверьте, пока я буду в команде, ни у кого не будет никаких привилегий", – цитирует Маркевича официальный сайт Динамо.

После 12-ти туров Динамо сохранило 3-очковое преимущество над Шахтером. Мариуполь расположился шестым, но рискует опуститься на 9 место после матчей с участием соседей по турнирной таблице.

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