"Вважаю, що обидві команди продемонстрували хорошу гру. Звичайно, ми хотіли трохи змістовнішого футболу в плані роботи з м’ячем, але ми розуміємо, що треба зважати на складну для нас ситуацію – багато гравців сьогодні не змогли нам допомогти, і таку ротацію, яку на сьогодні може собі дозволити Динамо, ми зробити не можемо.

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Але вважаю, що ми сьогодні непогано боролися, зважаючи на те, що у нашому складі багато молодих хлопців, яким не вистачає досвіду, яким потрібен час для того, щоб конкурувати з такою командою, як Динамо. Цього часу у нас, на жаль, поки що було обмаль, ми працюємо тільки чотири місяці з командою. Попереду збори, у нас ще є багато роботи, будемо працювати.

Для нас немає жодного значення, проти кого грати. Єдина відмінність в іграх з Шахтарем у порівнянні з матчами проти Динамо – це те, що ми не можемо задіяти велику кількість орендованих у "гірників" гравців. Повірте, допоки я буду в команді, нікому не буде жодних привілеїв", – цитує Маркевича офіційний сайт Динамо.

Зауважимо, після 12-ти турів Динамо зберегло 3-очкову перевагу над Шахтарем. Маріуполь розташувався шостим, але ризикує опуститися на 9 місце після матчів за участі сусідів у турнірній таблиці.

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