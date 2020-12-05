Мариуполь принимал Динамо в 12 туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Мариуполь – Динамо на "Футбол 24".

Динамо считалось номинальным хозяином, а потому уже в дебюте встречи вышло вперед – Гармаш уверенно реализовал момент после паса Цыганкова. На 39 минуте Нещерет скосил Горбунова и оставил команду в меньшинстве. К слову, это его первое удаление в карьере.

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После перерыва Динамо продолжило контролировать ситуацию, а Цыганков удвоил преимущество "бело-синих". Мариуполь ответил лишь голом престижа в исполнении Топалова – 1:2.

После 12-ти туров Динамо сохранило 3-очковое преимущество над Шахтером. Мариуполь расположился шестым, но рискует опуститься на 9 место после матчей с участием соседей по турнирной таблице.