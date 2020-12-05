Лидер УПЛ против команды Остапа Маркевича, которая все домашние поединки в первом круге сыграла на выезде и приблизилась на расстояние 1 очка от зоны Лиги конференций (новый еврокубковый турнир, куда попадают 3-4 команды Украины). Матч, как и онлайн-трансляция Мариуполь – Динамо на "Футбол 24", стартовал в 19:30. Команда Луческу проводит репетицию перед игрой всего еврокубкового сезона против Ференцвароша. Где смотреть матч Мариуполь – Динамо онлайн? Прямая трансляция на oll.tv и канале "Футбло 2".

Мариуполь – Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ

Со старта номинальные гости показали, кто на стадионе Динамо хозяин. Гармаш сначала отработал и бросил Супрягу на свидание с голкипером – не получилось реализовать. А спустя минуту сам Денис открылся на разрезной пас Цыганкова и показал Владиславу, как реализовывать моменты. Просто король УПЛ! Ужасно играет Сикан. Двумя ногами влетает в Кендзеру, когда о мяче вообще речи не было. И это только желтая? Де Пена спокойно обходит 2-3 соперников и пробивает. Кудрик спасает, но оборону Мариуполя просто разрывают. А это уже опасно. Горбунов пробивал издали, рикошет от спины Гармаша – Нещерет, вернувшийся месяц спустя при здоровых Бущане и Бойко на банке, все контролирует.

Чтобы вы понимали, насколько скучают защитники киевлян в первые 25 минут. То Миколенко рванет на левый фланг, то Попов пройдет в чужую штрафную и подаст на Де Пену – красивый удар в полете, однако офсайд. Динамовцы требуют пенальти. Здесь зря, игры рукой не было. Как же тонко играет Цыганков. Виктор часто смещается в центр и сбрасывает оттуда под удары. Гармаш совсем немножко не докрутил на 30-й после одного из таких изысканных пасов. Попытки Мариуполя выйти через пас выглядят очень печально. Киев быстро накрывает и большими силами атакует финальную треть.

Нещерет привозит удаление. Руслан не сразу решил, выходить из ворот, а затем поздновато решился и скосил Горбунова после классного паса на ход от Очеретько. Редкий случай, когда команде Маркевича удалось разыграть от своих ворот: Чоботенко отдал дальний пас, а Сикан блестяще зацепился за мяч. Бущан заменил Гармаша. Теперь уже азовцы просят пенальти после заблокированного штрафного – снова зря. Традиционно скупо, но эффективно провело Динамо время в 1 тайме: 4:2 по ударам, но 3:0 по точным и существенно больше качественных моментов. При этом Мариуполь даже больше владел мячом (54% против 46%).

После перерыва команда Луческу все так же поострее впереди, а соперник отвечает в основном только грубостью на грани добра и зла. Шапаренко закручивал метров с 22, Кудрик с огромными проблемами перевел на угловой - снаряд взмыл вверх, но приземлился над перекладиной. Сразу двое динамовцев падали после подачи стандарта. VAR не находит оснований для пенальти, иронические улыбки на лицах Миколенко и компании. Цыганков выводил Шапаренко на ударную позицию, однако Николай уже не впервые в этом сезоне побоялся ответственности. Решил покатить Де Пене, а того накрывал защитник.

А вот пробить издали десятку Динамо долго упрашивать не нужно. Кудрик раз очень неубедительно парирует. Цыганков и Кендзера финтят в штрафной Мариуполя. Далее Андриевский подает на Де Пену, тот под расстрел на нынешнего капитана Динамо. Гол плюс пас у Цыганкова – лучший снайпер команды и среди всех игроков Премьер-лиги (6 забитых мячей). У уругвайского Карлоса 4 ассист, и здесь ему тоже нет равных. Мишнев и Петерман дважды подряд наступают шипами на голеностоп Шапаренко и Андриевскому. Киевляне не кричат ​​на все поле, хотя за подобные фолы их удаляли в других матчах УПЛ...