"Ариэльсон не готовился с Карпатами к весенней части сезона и тех нескольких тренировок и участия в одном спарринге в середине марта было недостаточно, чтобы подтянуть его кондиции до необходимых. Тем не менее, я рассчитывал, что он выйдет на замену во втором тайме. Однако от этого замысла пришлось отказаться из-за удаления центрального защитника Богдана Векляка почти сразу после перерыва.

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Как бывает в таких случаях мы заменили нападающего Игора Невеса на стоппера Александра Мизюка, чтобы не нарушать структуру игры в обороне. В дальнейшем пытались действовать на сохранение победного счета и до появления на поле Ариэльсона дело не дошло.

Его дебют в Карпатах состоится в календарном поединке второго тура – с Викторией. Тем более, что его соотечественник Игор Невес в матче с Полтавой неизвестно за что был наказан предупреждением и не сможет нам помочь 29 марта из-за дисквалификации", – поделился Маркевич в комментарии Sport.ua.

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