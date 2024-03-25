Бразильский защитник Полесья Лукас Тейлор может продолжить карьеру в Карпатах, сообщает Telegram-канал "Футбол с вертолета".

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Контракт 28-летнего защитника с житомирцами завершается 30 июня 2024 года и футболист серьезно размышляет над предложением "львов", которое выглядит достаточно "солидно" в финансовом плане. К слову, Тейлору хорошо знаком город Льва – в свое время он выступал здесь в составе Львова.

Отмечается, что летом Карпаты планируют серьезно усилиться перед потенциальными выступлениями в УПЛ, выбрав латиноамериканский вектор селекции (шеф-скаут львовян Глеб Корниенко – один из главных специалистов по бразильским футболистам. Сейчас он живет в Сан-Паулу и непосредственно на месте проводит скаутинг и селекцию для Карпат).

Напомним, Тейлор впервые появился в Украине в июле 2018 года, придя в аренду во Львов из Палмейраса. В январе 2020-го он стал полноценным игроком СК Днепр-1, перейдя из португальского Эшторила за 5 тысяч евро (по данным Transfermarkt). В июле 2021-го свободным агентом присоединился к ПАОКу, откуда отправлялся в аренду в Шахтер. В июле 2023-го "горняки" выкупили Лукаса за 300 тысяч евро, однако не нашли ему места в составе.

С 1 сентября он находился без команды. В октябре 2023-го бразилец присоединился к Полесью, за которое в текущем сезоне в 9 матчах забил 1 гол и отдал 1 ассист. Transfermarkt оценивает его в 600 тысяч евро.

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