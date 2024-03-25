Головний тренер Карпат Мирон Маркевич розповів, чому нападник Аріельсон не з'явився на заміну в грі проти Полтави.

"Аріельсон не готувався з Карпатами до весняної частини сезону й тих кількох тренувань та участі в одному спарингу в середині березня було недостатньо, аби підтягнути його кондиції до необхідних. Все ж, я розраховував, що він вийде на заміну в другому таймі. Проте від цього задуму довелося відмовитися через вилучення центрального захисника Богдана Векляка майже відразу після перерви.

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Як буває в таких випадках ми замінили нападника Ігора Невеса на стопера Олександра Мизюка, аби не порушувати структуру гри в обороні. Надалі намагалися діяти на збереження переможного рахунку й до появи на полі Аріельсона справа не дійшла.

Його дебют в Карпатах відбудеться в календарному поєдинку другого туру – з Вікторією. Тим паче, що його співвітчизник Ігор Невес в матчі з Полтавою невідомо за що був покараний попередженням й не зможе нам допомогти 29 березня через дискваліфікацію", – поділився Маркевич у коментарі Sport.ua.

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