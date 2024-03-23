"Первые матчи всегда такие непрогнозируемые, потому что все команды хорошо готовы после сборов. К тому же, сегодня было хорошее поле, матч со зрителями.

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Не то, чтобы мы не ждали такой игры от Полтавы, мы понимали, что будет непросто. Они сегодня сыграли тактически грамотно и не дали нам свободно себя чувствовать. Хорошо, что все завершилось нашей победой.

Я хочу поблагодарить болельщиков, которые сегодня пришли на игру, они нас поддержали очень серьезно. 50 процентов нашей победы принадлежат им. Ведь трибуны не дали нам шанса на то, чтобы не выиграть.

Конечно, после удаления Векляка все изменилось на поле, нам надо было выпускать центрального защитника. Мы заменили Игоря Невеша, поскольку у него уже была желтая карточка. Хотели играть на удержание счета, но не удалось. Нам очень легко забили гол, будем анализировать этот эпизод. В обороне нам не хватает Владислава Бабогло. У нас каждый игрок на вес золота.

Игра проходила на встречных курсах, мы могли и забить, и пропустить. Хорошо, что нам удалось одержать победу. Думаю, что зрители получили много эмоций. Мы играем для них", – цитирует Маркевича официальный сайт Карпат.

Победа позволила львовянами набрать 48 очков и укрепить лидерство в Чемпионской группе. У Ингульца на 3 пункта меньше.

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