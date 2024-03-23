"Перші матчі завжди такі непрогнозовані, тому що всі команди добре готові після зборів. До того ж, сьогодні було хороше поле, матч з глядачами.

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Не те, щоб ми не чекали такої гри від Полтави, ми розуміли, що буде непросто. Вони сьогодні зіграли тактично грамотно і не дали нам вільно себе почувати. Добре, що все завершилось нашою перемогою.

Я хочу подякувати вболівальникам, які сьогодні прийшли на гру, вони нас підтримали дуже серйозно. 50 відсотків нашої перемоги належать їм. Адже трибуни не дали нам шансу на те, щоб не виграти.

Звичайно, після вилучення Векляка все змінилось на полі, нам треба було випускати центрального захисника. Ми замінили Ігора Невеша, оскільки в нього вже була жовта картка. Хотіли грати на утримання рахунку, але не вдалося. Нам дуже легко забили гол, аналізуватимемо цей епізод. В обороні нам не вистачає Владислава Бабогла. У нас кожен гравець на вагу золота.

Гра відбувалася на зустрічних курсах, ми могли і забити, і пропустити. Добре, що нам вдалося здобути перемогу. Думаю, що глядачі отримали багато емоцій. Ми граємо для них", – цитує Маркевича офіційний сайт Карпат.

Перемога дозволила львів'янами набрати 48 очок і зміцнити лідерство у Чемпіонській групі. У Інгульця на 3 пункти менше.

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