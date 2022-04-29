Александр Головко – бывший капитан Динамо и сборной Украины – рассказал о закулисьях выездного матча с россиянами в 1999 году.

"Это были не лучшие матчи для меня. Очень переживал. Есть поединки, которые проходили спокойно – даже против сильных соперников в Лиге чемпионов. А эти на каком-то взводе были, много ошибок допускал.

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Спасибо, что другие были не такими, как я, забили много голов (в поединке в Киеве Украина выиграла 3:2 – прим.). Гол Шевы Филимонову – это отдельная песня. Чудо, действительно чудо. Они тогда выглядели лучше, мы играли точно не на 1:1. Очень на тоненького все было.

Самое интересное – тогда к нам в раздевалку завели Путина. Представили в качестве премьер-министра. Лужков, кажется, еще часы нам подарил. Он у меня есть", – рассказал Головко в эфире YouTube-канала Пряма червона.

Напомним, эти два поединка в отборе на Евро-2000 стали единственными в истории противостояний украинской и российской национальных сборных.

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