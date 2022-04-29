"Я пам’ятаю Маріуполь 20 років тому. Те, що я бачив три міcяці тому… Це два різні міста. Вони (росіяни – прим.) бачать, що місто, яке не було під їхньою владою, розквітало.

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Луганськ – чахнув, Донецьк – чахнув. Звичайно, їх це бісило. Тому вони зараз з такою ненавистю роблять", – поділився Маркевич у програмі pressing.

Зауважимо, що Маріуполь дуже сильно постраждав від рашистів, які оскаженіло намагаються зрівняти місто із землею. Полк "Азов" продовжує тримати оборону.

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