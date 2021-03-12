"Чтобы играть с такой командой, как Рома, нужно не проигрывать борьбу. Римляне зажали и ничего не давали сделать Шахтеру. Именно в таком стиле должен был и Шахтер играть, не давать им пространства. Но этого не произошло.

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Повлияло ли отсутствие Степаненко на игру "горняков"? Конечно. Это футболист, который выполняет очень много черновой работы. Большинство футболистов Шахтера играет только с мячом и только на атаку. А футбол сейчас такой, что нужно отрабатывать в обороне, без мяча. Но это видимо неправильно, что раз нет Степаненко – нет результата. Каждый футболист получает травмы, Степаненко – не исключение. Должны быть люди, которые могут его заменить.

Низкая результативность Шахтера? Мне трудно сказать. Против Реала "горняки" забивали и создавали моменты, а сейчас... Есть психологическая яма у игроков. Шахтер не только же Роме не мог забить, но и Агробизнесу. Это уже настораживает.

Конечно, хотелось бы, чтобы команда показала зубы и выиграла матч. Неважно, с каким счетом. Конечно желательно, чтобы ликвидировать дефицит, но даже если нет, то хотя бы порадовать болельщиков хорошей результативной игрой. Шахтер всегда так делал", – поделился Маркевич в комментарии Sport.ua.

Напомним, Рома разбила "горняков" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Ответная встреча состоится через неделю, 18 марта, начало в 22:00.

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