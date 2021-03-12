"Щоб грати з такою командою, як Рома, потрібно не програвати боротьбу. Римляни затиснули і нічого не давали зробити Шахтарю. Саме в такому стилі повинен був і Шахтар грати, не давати їм простору. Але цього не сталося.

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Чи вплинула відсутність Степаненка на гру "гірників"? Звичайно. Це футболіст, який виконує дуже багато чорнової роботи. Більшість футболістів Шахтаря грає тільки з м'ячем і тільки на атаку. А футбол зараз такий, що потрібно відпрацьовувати в обороні, без м'яча. Але це мабуть неправильно, що немає Степаненка – немає результату. Кожен футболіст отримує травми, Степаненко – не виняток. Повинні бути люди, які можуть його замінити.

Низька результативність Шахтаря? Мені важко сказати. Проти Реала "гірники" забивали і створювали моменти, а зараз... Є психологічна яма у гравців. Шахтар не тільки ж Ромі не міг забити, але і Агробізнесу. Це вже насторожує.

Звичайно, хотілося б, щоб команда показала зуби і виграла матч. Неважливо, з яким рахунком. Звичайно бажано, щоб ліквідувати дефіцит, але навіть якщо ні, то хоча б порадувати уболівальників хорошою результативною грою. Шахтар завжди так робив", – поділився Маркевич у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, Рома розбила "гірників" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. Зустріч у Києві відбудеться через тиждень, 18 березня, початок о 22:00.

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