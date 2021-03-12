Миланское издание La Gazzetta dello Sport прогнозируемо посвятило передовицу удивительному спасению местных "россонери" на Олд Траффорд. Однако, нашлось место и для победы римлян. Лейтмотив поединка с Шахтером передает даже заголовок отчета – "Взлет Ромы с потрясающим Эль-Шаарави". Игру подопечных Фонсеки журналисты "гадзетты" не стесняются называть идеальной, а наибольшей похвалы удостоились Пеллегрини, "Фараон" и Манчини. Отдельно журналист Андреа Пульезе отметил голкипера Лопеса, который минимум трижды спасал "волков".

Рома разгромила Шахтер в 1/8 финала ЛЕ – Фонсека передает привет, фиаско Каштру и конец старой эпохи "горняков"

Разгромленный Шахтер GdS откровенно разочаровал. Первый тайм "горняки" потратили на освоение на монументальном Олимпико. Далее же, пропустив, попытались восстановить игровой баланс, но откровенно сдались на милость победителя в эндшпиле. Такой сценарий запустил "режиссер" Фонсека. После первого мяча Рома сознательно "села" в оборону, чтобы не дать возможности донетчанам перезагрузить матч. Активность же "горняков" на старте второй половины умело погасил уверенной игрой в воротах еще один герой римлян – Пау Лопес.

Ключевым эпизодом в противостоянии в "гадзетте" считают появление Стефана Эль-Шаарави на замену. Разрывы в оборонительных порядках гостей привели к появлению лишнего пространства, которым в конечном итоге и воспользовался "Фараон". Он словно на велосипеде объехал Витао и переиграл Трубина, затем мог оформлять дубль, но последний гвоздь в гроб Шахтера забил не египетский итальянец, а центрбек Манчини. Занавес опускается, и в столицу Украины Рома может ехать в безопасности.

Зато для римской Corriere dello Sport дуэль на Олимпико – главное блюдо четверга. "Что за ночь! Шахтер разбит 3:0". В этом заголовке столичной газеты отражена вся соль поединка "волков" против донетчан. Главное место на передовице для разгрома в исполнении команды Фонсеки обеспечил джокер португальца Эль-Шаарави. Но уже после первого тайма преимущество Ромы была заслуженным. CdS сделала неутешительный для украинского гранда вердикт – полная беззубость в атаке до перерыва.

"Развели, как котят": Луческу не узнать, Тайсон бьет по Шахтеру – черный вечер для Украины в Лиге Европы

Вторая же половина – соло-выступление "Фараона". Его гол столичная газета небезосновательно назвала "издевательским" и констатировала настоящее возвращение форварда в Италию. Полное доминирование Ромы в течение 90 минут игры с пятью итальянцами в составе еще и стало хорошей заявкой на ведущую роль в ближайших матчах "Скуадры Адзурры" в квалификации к ЧМ-2022. В свою очередь ответный матч против Шахтера, между строк, уже формальность для римлян.

Еще один герой вечера для издания – наставник Ромы Паулу Фонсека. Специалист хорошо разложил на простые составляющие структуру игры бывшей команды и излучал уверенность до и во время поединка, а оптимизм – после него. Главный сигнал от португальца, говоря разговорным языком, что он "кайфует" от работы во главе "волков" и все еще продолжает осваивать тренерское ремесло. Не без успеха.

Не обошел вниманием уверенную победу Ромы и туринский Tuttosport. Посвятив первую страницу чуду от Милана в Манчестере, в столице Пьемонта не забыли и о "волках". "Пеллегрини-Эль Шаарави-Манчини: Рома – супер", – краткое резюме поединка на Олимпико от туринцев. В отчете поединка главный акцент на заложенный Фонсекой фундамент под четвертьфинал Лиги Европы. На севере Италии не стесняются признать: Рома уже одной ногой в следующей стадии плей-офф.

Залогом успеха римлян стала правильно выбранная стратегия. "Волки" с первых минут включились, закрыли подходы к воротам Лопеса и развернули собственные атакующие крылья. Роковая ошибка донетчан, по мнению обозревателей Tuttosport, высокая линия обороны. Римляне то и дело находили лазейки в порядках "горняков". Собственно капитан Ромы Пеллегрини забил именно в такой момент.

А потуги полного решимости Шахтера после перерыва умело нивелировал Пау Лопес. Ударная же 5-минутка римлян под занавес поединка добила донетчан. Рома столь хорошо контролировала ход матча, чтог фактически не дала гостям ни единого шанса на какой-то намек на финальный штурм. Уверенный результат в Риме делает подопечных Фонсеки четвертьфиналистом турнира де-факто.

Жесткий вердикт для 4-х игроков Динамо и трансфер Цыганкова – испанские СМИ о матче с Вильярреалом