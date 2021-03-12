"Когда Луческу строил систему, всегда в Шахтере была борьба за то, кто будет близок к президенту, кто будет на него влиять, доводить какие-то решения. Когда-то это были три человека, у которых была прямая связь. Это был тренер Луческу, генеральный директор Палкин и Срна как капитан команды.

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В свое время Луческу убрали из команды, потому что все начали ревновать. Его убрали, обрезали. Вся система, которая строилась под него, а она строилась исключительно под него, она не может существовать с другим человеком. Палкин решил это все возглавить и, наверное, правильно сделал как генеральный директор.

Он захотел возглавить весь клуб. Но тогда нужно угадать с футбольным человеком. Срна выполняет функцию человека, который смотрит со стороны на происходящее в команде и докладывает наверх, потому что у него есть прямой контакт.

Думаю, сейчас будет серьезная борьба за то, кто назначит следующего тренера, кого послушает президент Шахтера – Палкина или Срну. Если Палкина – то дальше будет работать Боту, бразильцы играть. Если Срна, а он вряд ли согласится стать главным тренером, то тот будет рекомендовать своего тренера, условного серба. Тот придет и скажет, что вы накупили футболистов, которые мне не подходят, поэтому надо купить 10 других футболистов. Срна не будет вмешиваться, потому что если он вмешается, то будет разделять ответственность", – сказал Цыганык в комментарии YouTube-каналу "Бомбардир".

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