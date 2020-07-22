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Маркевич: Карпаты хотят обновить и назвать по-другому – только дилетанты не понимают, что это комбинация Дыминского

12:25 - Читати українською
Маркевич: Карпаты хотят обновить и назвать по-другому – только дилетанты не понимают, что это комбинация Дыминского
Мирон Маркевич / Фото из открытых источников

Глава комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич не верит в возрождение львовских Карпат.

"Можно сказать, что Карпаты завершили свое существование. Я, честно говоря, очень расстроен, как и все болельщики во Львове и люди, которые любят футбол.

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Это логическое завершение правления Петра Петровича Дыминского, который руководил клубом в течение 20 лет. Так что тут ничего удивительного не произошло. Они шли к этому твердой походкой. Я думаю, команды Карпаты больше не будет. Они хотят обновить команду, назвать ее по-другому. Это комбинация Петра Петровича, и тут все понятно. Это только дилетанты этого не понимают", – сказал Маркевич в интервью изданию Sport.ua.

Напомним, Карпаты не смогли завершить сезон УПЛ из-за проблем с финансированием и финишировали на последней строчке. Как следствие, "зелено-белые" были досрочно исключены из УПЛ и получили длительный трансферный бан.

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Теги
Карпаты Карпаты Мирон Маркевич Петр Дыминский
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