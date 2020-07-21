"Шансы у Карпат есть": Цыганык рассказал, где будут играть львовяне в следующем сезоне

Похоже, Карпаты не намерены оставить своих болельщиков без футбола в сезоне 2020/21.

"Карпаты должны пройти лицензирование после завершения турнира Первой лиги. Они подадут заявку, чтобы участвовать в Первой лиге в следующем сезоне.

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Есть шансы у Карпат, чтобы получить лицензию для выступления в Первой лиге. Даже с учетом тех долгов, которые есть. Если будут определенные шаги навстречу, будут договоренности и отсрочки, то Карпаты получат аттестат.

Но у Карпат из-за невыплаты долгов есть бан на заявку новых футболистов. Команда может играть только своими воспитанниками. И рассчитывать, что Карпаты выйдут своими воспитанниками в следующем сезоне в УПЛ – шансов практически нет", – заявил ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык.

Напомним, Карпаты не смогли завершить сезон УПЛ из-за проблем с финансированием и финишировали на последней строчке.

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