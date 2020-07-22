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Маркевич: Карпати хочуть оновити і назвати по-іншому – тільки дилетанти не розуміють, що це комбінація Димінського

12:25 - Читать на русском
Маркевич: Карпати хочуть оновити і назвати по-іншому – тільки дилетанти не розуміють, що це комбінація Димінського
Мирон Маркевич / Фото з відкритих джерел

Голова комітету національних збірних УАФ Мирон Маркевич не вірить у відродження львівських Карпат.

"Можна сказати, що Карпати завершили своє існування. Я, чесно кажучи, дуже засмучений, як і всі вболівальники у Львові та люди, які дотичні до футболу.

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Це логічне завершення правління Петра Петровича Димінського, який керував клубом протягом 20 років. Так що тут нічого дивного не сталося. Вони йшли до цього твердою ходою. Я думаю, команди Карпати більше не буде. Вони хочуть обновити команду, назвати її по-іншому. Це комбінація Петра Петровича, і це все зрозуміло. То тільки дилетанти того не розуміють", – сказав Маркевич в інтерв'ю виданню Sport.ua.

Нагадаємо, Карпати не змогли завершити сезон УПЛ через проблеми з фінансуванням та фінішували на останній сходинці. Як наслідок, "зелено-білі" були достроково виключені з УПЛ та отримали тривалий трансферний бан.

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Теги
Карпати Карпати Мирон Маркевич Петро Димінський
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