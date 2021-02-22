"Можно сказать, что в первом матче Шахтер победил на классе? Да, можно, при всем уважении к Маккаби. Они – тоже неплохая команда, но Шахтер просто сильнее.

Левченко назвал главную проблему Шахтера накануне ответного матча Лиги Европы против Маккаби Т-А

Присутствие зрителей? Это сейчас самое главное. Смотреть футбол при пустых трибунах вообще необычно. И для футболистов это сложно. Они играют для зрителей и хотят, чтобы те были на матчах. Я одобрительно оцениваю это решение и то, что зрители наконец могут смотреть футбол на стадионе. Потому что без этого трудно.

Хотелось бы, чтобы дончане прошли как можно дальше. Для украинского футбола это только плюс. Потому что рейтинг у нас, к сожалению, немного падает. Уже Шотландия нас обогнала. Это в первую очередь. А во вторую очередь – это престиж украинского футбола. Поэтому я искренне желаю им дойти до финала", – цитирует Маркевича Спорт Сегодня.

Заметим, первый поединок между командами завершился уверенной победой Шахтера (2:0). Ответный матч запланирован на ближайший четверг, 25 февраля.

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