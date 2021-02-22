"Чи можна сказати, що у першому матчі Шахтар переміг на класі? Так, можна, при всій повазі до Маккабі. Вони – теж непогана команда, але Шахтар просто сильніший.

Левченко назвав головну проблему Шахтаря напередодні матчу-відповіді Ліги Європи проти Маккабі Т-А

Присутність глядачів? Це зараз найголовніше. Дивитися футбол за порожніх трибун взагалі незвично. І для футболістів це складно. Вони грають для глядачів і хочуть, щоб ті були на матчах. Я схвально оцінюю це рішення і те, що глядачі нарешті можуть дивитися футбол на стадіоні. Бо без цього важко.

Хотілося б, щоб донеччани пройшли якомога далі. Для українського футболу це тільки плюс. Бо рейтинг у нас, на жаль, трохи падає. Вже Шотландія нас обігнала. Це в першу чергу. А по-друге, це престиж українського футболу. Тому я щиро бажаю їм дійти до фіналу", – цитує Маркевича Спорт Сьогодні.

Зауважимо, перший поєдинок між командами завершився впевненою перемогою Шахтаря (2:0). Матч-відповідь запланований на найближчий четвер, 25 лютого.

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