"Не сказал бы, что в Израиле победа досталась Шахтеру легко. Преимущество "горняков" чувствовалась, но во втором тайме Маккаби мог сравнять счет. 2:0 еще не гарантирует выход в следующий раунд.

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Мне понравилась команда, которую создал Патрик фон Лиувен. В Киеве будет интересный матч, в котором "горняки" смогут сыграть на контратаках. Но нельзя не отметить, что у Луиша Каштру есть определенная проблема с нападающим. Мораес выполняет большой объем работы, но ударной силы пока не хватает. Марлос, Тайсон, Тете, Патрик, конечно, могут выдвигаться на острие, но нужен форвард с голевым чутьем", – сказал Левченко в комментарии изданию Meta Ratings.

Напомним, в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы Шахтер на выезде одолел Маккаби Тель-Авив 2:0. Ответный матч состоится 25-го февраля в Киеве.

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