Маркевич: Если Швед проснется и сыграет на своем уровне, то у Шахтера будут проблемы

Бывший наставник Карпат Мирон Маркевич поделился ожиданиями накануне матча Шахтера и Карпат в 21 туре УПЛ.

"Будем надеяться, что Шахтер станет раздражителем для Карпат. Хотя и ФК Львов тоже был раздражителем. Столько людей пришло на стадион, если я не ошибаюсь, впервые за несколько лет такое количество было на матче. Но с такой игрой, как была, я думаю , что им нечего ловить с Шахтером.

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Швед должен играть стабильнее. Одну игру играет, потом нет его. С Ворсклой неплохо сыграл, вышел на игру с ФК Львов и в первом тайме вообще его не было видно. Он хочет играть на серьезном уровне, тогда нужно иметь стабильность. Я даже не знаю, что теперь ждать от него. Возможно, он проснется в матче с Шахтером, выйдет и покажет свои возможности.

А так: одну играет, вторую нет, потом где-то там заиграет, потом снова пропадает. Он уже игрок Селтика, и если следит за британским футболом, то должен знать, что там нужно отрабатывать по полной, как в атаке, так и в обороне. Ты должен быть все время на виду у тренеров. Будем надеяться, что Шахтер станет для него раздражителем.

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Если он проснется и сыграет на уровне своих возможностей, тогда у Шахтера будут проблемы в Харькове. В конце концов все будет зависеть только от Марьяна", – цитирует Маркевича Segodnya.ua.

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