"Дело было не в игре. Скажу так, потому что когда тебе приходится играть в таких условиях, это, несомненно, очень тяжело для обеих команд. Хочу отметить, что я очень горжусь своими игроками, которые выходили, потому что мы уже оформили золотой дубль, провели фантастическую еврокампанию и все равно выполнили свой футбольный долг, что нам удалось достаточно хорошо. Но это не про игру, совсем нет смысла говорить об игре.

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Обстоятельства тяжелые для всех нас, и мы должны радоваться возможности играть в футбол, но когда мы уже играем, было бы лучше не иметь перерывов, потому что такие длительные матчи – это очень сложно всем. И это, конечно, не очень хорошо влияет на футбол. Я думаю, что полезно было бы обдумать то, в каких условиях приходится играть, если сейчас, к сожалению, такая ситуация. Надо еще раз пересмотреть вопрос о месте проведения матчей, потому что это не хорошо для футбола в целом, – думаю, все это понимают и соглашаются.

Но я должен еще раз похвалить обе команды за такую длительную игру, за попытки победить и конкурировать друг с другом. Поэтому похвала обеим командам и большая похвала моим игрокам, которые уже всего достигли, но все равно боролись, чтобы победить в этой игре при таких обстоятельствах. Большое уважение им, а также соперникам, им тоже приходилось играть в таких же условиях. Поэтому уважение футболистам и, конечно, всем тренерам.

И я надеюсь, что Федерация найдет решение этому вопросу: возможно, надо играть в областях, где не так много тревог, потому что скажу еще раз: почти невозможно требовать от игроков показывать результат при таких условиях", – приводит слова Пушича официальный сайт Шахтера.

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