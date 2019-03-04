"Смалійчук? Такі відео просто так не з’являються". Чому Карпати програли скандальне дербі, а Динамо знову без форварда

"Футбол 24" обговорює події 20 туру УПЛ із колишнім хавбеком збірної України Андрієм Полуніним.

– Динамо перемогло у Чернігові ціною травми Франа Соля. Наскільки це вагома втрата перед матчами із Челсі?

– Зазвичай після літніх та зимових перерв Динамо входило у сезон доволі важкувато. Але зараз команда на ходу. Тут багато молоді, яка добре вписалася в основний склад, – Циганков, Шапаренко, Миколенко. У їхній грі з’являється стабільність.

Десна – Динамо – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Щодо Соля, то, звісно, це відчутна втрата. Цей футболіст купувався під Лігу Європи. Він – нападник, який здатний регулярно забивати, що встиг продемонструвати в матчах проти Олімпіакоса та Зорі. Тепер Хацкевич змушений повертатися до старого варіанту, коли на вістрі використовувався Вербіч, позаяк Бєсєдін – травмований. Можливо, тренер ризикне і довіриться молодому Русину. Так чи інакше, тренерський штаб витисне максимум із наявного на сьогодні кадрового ресурсу.

– Шахтар заледве дотиснув Чорноморець, забивши єдиний гол із пенальті. Це "гірники" зіграли упівоберта, чи одесити стали конкурентнішим суперником?

– Думаю, що це Чорноморець змінився на краще. Помітна рука головного тренера. Одесити виграли у попередньому турі, а проти Шахтаря зіграли тактично грамотно. Безперечно, перевагою володіли "гірники", але багато 100-відсоткових нагод їм створити не вдалося. Чорноморець надійно закрився в обороні, і якби не помилка ісландського дебютанта, який привіз 100-відсотковий пенальті, Одеса могла б вирвати достойну нічию.

– Ворскла зазнала другої розгромної поразки поспіль. Команда Сачка – головне розчарування нового року?

– Так, зараз це найбільший сюрприз для усіх: бронзовий призер, який, здавалося б, повинен був захистити високе звання, після зимових зборів зазнав двох болючих ударів. Ворскла непогано укомплектована, але, напевно, дається взнаки втрата Кулача, який перебував на провідних ролях у команді. Плюс – ми не знаємо, що відбувається всередині колективу. Можливо, там досі є проблеми фінансового характеру. Це дуже серйозно може впливати на атмосферу і тренувальний процес.

– Арсенал переміг вперше, починаючи із жовтня минулого року. Чи реально цій команді із новим головним тренером і кількома досвідченими новачками таки врятуватися від вильоту?

– Попереду – друга частина чемпіонату, велика кількість матчів. Якщо ці кваліфіковані футболісти (Ковпак, Ліпартія, молодь із Шахтаря) викладатимуться в кожному поєдинку, – чому б ні? У нижній шістці нас очікує дуже запекла інтрига. Олімпік, Чорноморець, Карпати… Уся боротьба за виживання – ще попереду.

Олімпік – Арсенал-Київ –​​​​​​​ 0:1 –​​​​​​​ відео гола та огляд матчу

Ті ж Карпати продемонстрували нестабільність, обігравши Ворсклу і програвши Львову на власному полі. Чесно кажучи, очікував зовсім іншої гри та результату від "зелено-білих", зважаючи на красиву перемогу у Полтаві. Але, напевно, ФК Львів ще не попрощався із надіями застрибнути в першу шістку.

– "Містяни" вчора припаркували солідний "автобус". Перемагати у такий спосіб – не соромно?

– Це – результат роботи Бакалова і його штабу. Вони розуміли, що у Карпат – дуже хороші атакувальні гравці, тож побудували гру таким чином, щоб здобути результат. Засуджувати їх через це важко. Зараз такий етап чемпіонату, коли найважливіше – це очки. Красиво вони здобуті, чи ні, – неважливо.

Карпати – Львів – 0:1 – відео гола та огляд матчу

– Львівське дербі зібрало понад 12 тисяч глядачів. Такий футбол нам потрібен?

– Безперечно! Це – дербі. До того ж, напередодні відбувся скандал за участю віце-президента Карпат. Це додатково мотивувало вболівальників прийти на стадіон. У Львові завжди були хороші вболівальники, які любили Карпати. Тепер ще й друга команда з’явилася – не знаю, щоправда, чи багато у неї симпатиків.

– Після скандального відео Олег Смалійчук подав у відставку. Якщо вона буде прийнята, наскільки відчутного удару зазнає клуб? Адже віце-президент став головним ідеологом теперішньої стратегії Карпат…

– Потрібно зсередини знати причини того, що сталося. Адже такі відео просто так не з'являються, правильно? Якщо брати до уваги цей зимовий період, то Смалійчук попрацював непогано, прилаштувавши кількох молодих гравців в іноземні клуби. У клубний бюджет надійшли чималі кошти – говорили про суму, близьку до 5 мільйонів доларів. Це те, до чого в теперішніх реаліях потрібно прагнути усім нашим клубам, аби досягнути рентабельності. Стратегія і вектор Карпат були правильними. Навіть важко уявити, що чекає на цей клуб, якщо Смалійчук піде.

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"Где сине-желтые флаги, если вы такие смелые?" Армія, міліція, Дячук-Ставицький ночує в офісі – як відроджували Карпати