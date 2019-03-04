Маркевич: Якщо Швед прокинеться і зіграє на своєму рівні, то у Шахтаря будуть проблеми

Колишній наставник Карпат Мирон Маркевич поділився очікуваннями напередодні матчу Шахтаря та Карпат у 21 турі УПЛ.

"Будемо сподіватися, що Шахтар стане подразником для Карпат. Хоча і ФК Львів теж був подразником. Стільки людей прийшло на стадіон, якщо я не помиляюся, вперше за кілька років така кількість була на матчі. Але з такою грою, як була, я думаю, що їм нема чого ловити з Шахтарем.

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Швед повинен грати стабільніше. Одну гру грає, потім немає його. З Ворсклою непогано зіграв, вийшов на гру з ФК Львів і в першому таймі взагалі його не було видно. Він хоче грати на серйозному рівні, тоді потрібно мати стабільність. Я навіть не знаю, що тепер чекати від нього. Можливо, він прокинеться в матчі з Шахтарем, вийде і покаже свої можливості.

А так: одну грає, другу ні, потім десь там заграє, потім знову пропадає. Він уже гравець Селтіка, і якщо стежить за британським футболом, то повинен знати, що там потрібно відпрацьовувати на повну, як в атаці, так і в обороні. Ти повинен бути весь час на виду у тренерів. Будемо сподіватися, що Шахтар стане для нього подразником.

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Якщо він прокинеться і зіграє на рівні своїх можливостей, тоді у Шахтаря будуть проблеми в Харкові. Зрештою все буде залежати тільки від Мар'яна", – цитує Маркевича Segodnya.ua.

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