Карпаты после поражения от Львова продлили антирекордную серию

Львовские Карпаты продолжают неудачно выступать в домашних матчах УПЛ. Поражение от Львова в 20 туре стала для "зелено-белых" уже 7-м подряд.

Поражение в матче 20 тура УПЛ Карпаты – Львов (0:1) стало для "львов" 7-й подряд домашней неудачей в чемпионате. Это антирекордная серия в истории клуба.

Карпаты – Львов – 0:1 – видео гола и обзор матча

При этом в этих 7 поединках Карпаты забили лишь 2 гола, а пропустили в свои ворота целых 17. Безвыигрышная же домашняя серия "львов" насчитывает уже 8 матчей.

Последний раз Карпаты побеждали дома еще 29 июля 2018 года в поединке против Черноморца (1:0).