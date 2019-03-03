Карпаты после поражения от Львова продлили антирекордную серию

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Карпаты – Львов: курьезный автогол как символ невыразительной игры, серьезная пощечина "львам" от новоиспеченных соседейУкраина — 21:16 343
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Фулхэм – Челси: Сарри а-ля Хацкевич, впечатляющее достижение Азара, крутизна соперника Украины и фарт перед ДинамоАнглия — 20:57 255
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Ливерпуль не смог обыграть Эвертон и оставил Манчестер Сити на вершине АПЛАнглия — 20:07 192
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