Маркевич, Беланов, Ротань и другие сыграют в матче легенд Карпат против ветеранов сборной Украины

Львовские Карпаты организуют поединок легенд клуба против ветеранов сборной Украины.
Карпаты на своем официальном сайте анонсировали матч легенд клуба против ветеранов сборной Украины, приуроченный 125-летию украинского и львовского футбола. Поединок состоится 14 июля в 17:00 на Арене Львов. Вход бесплатный.
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Карпаты: Богдан Стронцицкий, Александр Чижевский, Андрей Покладок, Василий Швед, Владимир Резник, Степан Юрчишин, Анатолий Саулевич, Михаил Луцишин, Анатолий Петрик, Роман Толочко, Эдуард Валенко, Любомир Вовчук, Артем Федецкий, Роман Лаба, Виталий Шумский, Сергей Квасников.
Сборная Украины: Игорь Беланов, Олег Протасов, Мирон Маркевич, Виталий Рева, Руслан Ротань, Василий Рац, Владислав Ващук, Алексей Белик, Сергей Нагорняк, Эдуард Цихмейструк, Владимир Езерский, Вячеслав Свидерский, Богдан Шершун, Вячеслав Шевчук, Николай Ищенко, Виталий Самойлов, Виталий Мандзюк, Владимир Бондаренко, Виктор Уляницкий, Олег Собуцкий.
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