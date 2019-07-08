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Маркевич, Бєланов, Ротань та інші зіграють у матчі легенд Карпат проти ветеранів збірної України

8 липня 18:49 536 Читать на русском
Маркевич, Бєланов, Ротань та інші зіграють у матчі легенд Карпат проти ветеранів збірної України
Легенди Карпат та ветерани збірної України / ФК Карпати

Львівські Карпати організують поєдинок легенд клубу проти ветеранів збірної України.

Карпати на своєму офіційному сайті анонсували матч легенд клубу проти ветеранів збірної України, приурочений 125-річчю українського та львівського футболу. Поєдинок відбудеться 14 липня о 17:00 на Арені Львів. Вхід вільний.

Шаблій комплектує Карпати, – журналіст

Карпати: Богдан Стронціцький, Олександр Чижевський, Андрій Покладок, Василь Швед, Володимир Різник, Степан Юрчишин, Анатолій Саулевич, Михайло Луцишин, Анатолій Петрик, Роман Толочко, Едуард Валенко, Любомир Вовчук, Артем Федецький, Роман Лаба, Віталій Шумський, Сергій Квасніков.

Збірна України: Ігор Бєланов, Олег Протасов, Мирон Маркевич, Віталій Рева, Руслан Ротань, Василь Рац, Владислав Ващук, Олексій Бєлік, Сергій Нагорняк, Едуард Цихмейструк, Володимир Єзерський, В’ячеслав Свідерський, Богдан Шершун, В’ячеслав Шевчук, Микола Іщенко, Віталій Самойлов, Віталій Мандзюк, Володимир Бондаренко, Віктор Уляницький, Олег Собуцький.

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Мирон Маркевич Ігор Бєланов Олег Протасов Руслан Ротань Руслан Ротань Олександр Чижевський Олександр Чижевський Карпати Карпати Україна Україна
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