Золоті 70-ті: Жорстока атака на арбітра, матч смерті на цвинтарі і ще 23 фото "старої школи"

Потужна доза ностальгії від "Футбол 24".

1. Амстердам вітає футболістів Аякса, які здобули Кубок чемпіонів-1971, обігравши у фіналі Панатінаїкос (2:0).

2. Ветеран збірної Шотландії Деніс Лоу та її палкий фанат – співак і музикант Род Стюарт (1974 рік).

3. Даніель Пассарелла, Оскар Мас та Хосе Рейнальді – корифеї Рівер Плейт. Найбільше вславився перший із них – Пассарелла став 2-разовим чемпіоном світу, згодом очолював рідну збірну Аргентини у 1994-98 роках.

4. Неаполітанський Сан Паоло у 1977-му. До приходу Марадони у Наполі залишалося довгих 7 років.

5. Головний тренер Ліверпуля Біл Шенклі із новачком команди – форвардом Кевіном Кіганом (1971 рік).

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6. Фінал Кубка Англії-1970. З м'ячем – Біллі Бремнер (Лідс). До жахливого газону краще адаптувалися футболісти Челсі. "Аристократи" вистояли нічию 2:2, а у переграванні взяли гору – 2:1.

7. Герд Мюллер, невблаганний бомбардир Баварії (564 голи) та збірної ФРН (68 голів), віддавав перевагу вітчизняному автопрому.

8. Німецьку якість цінував і Ратомір Дуйковіч, голкіпер Црвени Звєзди, Ов'єдо і збірної Югославії.

9. Набожний бомбардир Маріо Кемпес зразка 1974 року. У той період він виступав за аргентинський Росаріо Сентраль, звідки через два роки переїде у Валенсію, щоб стати легендою "кажанів".

10. Листопад 1975-го. Алкогольна вечірка збірної Уельсу, яка щойно обіграла Австрію (1:0) в останньому турі кваліфікаційного етапу Євро-1976 і посіла перше місце у своєму квартеті.

11. Вім Рейсберген, 2-разовий віце-чемпіон світу у складі збірної Нідерландів, після поєдинку за свій новий клуб – Нью-Йорк Космос (1979 рік).

12. Дуже домашня атмосфера на Сіті Граунд – стадіоні Ноттінгем Форест – у 1978-му. Вже через рік сюди привезуть перший із двох Кубків чемпіонів, здобутих сенсаційними "лісниками".

13. До європейського домінування Ноттінгем привів ось цей тренер – Браян Клаф. Поруч – його син Найджел, який у 80-х стане провідним бомбардиром "лісників".

14. Джованні Трапаттоні, головний тренер Мілана, після перемоги у півфіналі Кубка кубків 1973/74 над Борусією М (2:0). У фіналі "россонері" капітулюють перед іншою німецькою командою – Магдебургом (0:2).

15. Король реггі Боб Марлі всім серцем обожнював футбол. Кажуть, що вболівав за Тоттенхем.

16. Кайзер німецького футболу Франц Бекенбауер із сином у 1973 році.

17. Один із найзапекліших матчів в історії Gre-Nal. У 1977-му дербі між Греміо та Інтернасьйоналом запам'яталося зухвалою атакою на рефері Агомара Мартінша – у спину з обох ніг.

18. Головна арена Хожува. У 70-х місцевий клуб Рух тричі ставав чемпіоном Польщі.

19. Франц Бекенбауер – талановитий у всьому, за що береться.

20. А ось його товариш по Баварії та збірній ФРН – Пауль Брайтнер – мав відверто специфічні політичні вподобання. Че Гевара та Мао Цзедун – це рафіноване "лівацтво".

21. Це – Віллі Джонстон, хавбек ВБА, який до переїзду в Англію здобув Кубок кубків із Глазго Рейнджерс. Чому в його руках бейсбольна бита? Все просто: Віллі давно марив Північною Америкою, тож наприкінці 70-х вирушив у канадський клуб Ванкувер Вайткепс.

22. Еду та Емерсон Леао – зірки збірної Бразилії розважаються у ФРН під час ЧС-1974.

23. Хлопчаки затіяли поєдинок на одному із кладовищ Глазго. Матч смерті!

24. Форвард Селтіка Кенні Далгліш та його наречена Марина (1974 рік).

25. Ексцентричний віртуоз Стен Боулз, легендарний хавбек Квінз Парк Рейнджерс, користувався популярністю серед прекрасних леді, які завжди були готовими надихнути його на нові шедеври.

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