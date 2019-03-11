Маркевич – об уровне УПЛ: Кто-то наконец должен себя проявить, а то бегает по полю серая масса и толку никакого

Председатель Комитета национальных сборных ФФУ Мирон Маркевич прокомментировал борьбу за первую шестерку в УПЛ.

"В текущем туре Заря обеспечила себе место среди лучших команд страны. Остальные четыре претендента (Мариуполь, Ворскла, Десна, Львов), как мне кажется, имеют равные шансы на успех. Но, если честно, ни у кого из этих коллективов содержательных действий я не увидел. Да, можно сказать, что результат выходит на первое место, но от такого качества игры зрителей на трибунах не прибавится.

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Для меня вообще нонсенс, что команды, претендующие, по сути, на попадание в еврокубки, на шестерых не могут забить гол.

Если отталкиваться от календаря, то больше шансов попасть в первую шестерку у Мариуполя и Ворсклы, которым нужно просто выиграть свои матчи. По именам наиболее сильный состав у азовцев, но, опять же, они разочаровали своей игрой. Во Львове им будет очень сложно, поскольку Карпатам тоже нужно как-то себя проявлять. У команды Александра Бабича есть очковый запас, но, повторюсь, это на первый взгляд так выглядит ситуация.

У всех претендентов шансы одинаковые. Кому повезет, тот и будет среди лучших. За несколько лет, прошедших с тех пор, как уровень нашего чемпионата упал, кто-то уже ж должен себя проявить, а то бегает по полю серая масса и толку никакого.

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Пока остается ждать разве что матчей сборной Украины, чтобы наша главная команда страны продемонстрировала качественную игру и хороший результат на старте отборочного турнира чемпионата Европы.

У "сине-желтых" есть проблемы в обороне и атаке. В середине поля можно что-то слепить. Но, верю, что тренерский штаб главной команды страны достойно выйдет из этой ситуации и в матчах против Португалии и Люксембурга сборная Украины заработает положительный результат", – цитирует Маркевича Команда 1.