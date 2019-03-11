Маркевич – про рівень УПЛ: Хтось нарешті повинен себе проявити, а то бігає по полю сіра маса і толку жодного

Голова Комітету національних збірних ФФУ Мирон Маркевич прокоментував боротьбу за першу шістку в УПЛ.

"У поточному турі Зоря забезпечила собі місце серед кращих команд країни. Решта чотири претенденти (Маріуполь, Ворскла, Десна, Львів), як мені здається, мають рівні шанси на успіх. Але, якщо чесно, ні у кого з цих колективів змістовних дій я не побачив. Так, можна сказати, що результат виходить на перше місце, але від такої якості гри глядачів на трибунах не додасться.

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Для мене взагалі нонсенс, що команди, які претендують, по суті, на потрапляння в єврокубки, на шістьох не можуть забити гол.

Якщо відштовхуватися від календаря, то більше шансів потрапити до першої шістки у Маріуполя і Ворскли, яким потрібно просто виграти свої матчі. За іменами найсильніший склад у азовців, але, знову ж таки, вони розчарували своєю грою. У Львові їм буде дуже складно, оскільки Карпатам теж потрібно якось себе проявляти. У команди Олександра Бабича є очковий запас, але, повторюся, це на перший погляд так виглядає ситуація.

У всіх претендентів шанси однакові. Кому пощастить, той і буде серед найкращих. За кілька років, що минули з того часу, як рівень нашого чемпіонату впав, хтось вже ж повинен себе проявити, а то бігає по полю сіра маса і толку ніякого.

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Поки залишається чекати хіба що матчів збірної України, щоб наша головна команда країни продемонструвала якісну гру і хороший результат на старті відбірного турніру чемпіонату Європи.

У "синьо-жовтих" є проблеми в обороні і атаці. В середині поля можна щось зліпити. Але, вірю, що тренерський штаб головної команди країни гідно вийде з цієї ситуації і в матчах проти Португалії та Люксембургу збірна України заробить позитивний результат", – цитує Маркевича Команда 1.