Форвард Мариуполя Даниил Сикан, права на которого принадлежат Шахтеру, может уже не выйти на поле в текущем сезоне.

Мариуполь продолжает подготовку к матчу УПЛ с Ингульцом без Драмбаева, Кащука, Бондаренко и Очеретько, вызванных в ряды молодежной сборной Украины.

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По информации meta-ratings, азовцы могут не рассчитывать на Даниила Сикана в этом сезоне – его травма оказалась серьезнее, чем ожидалось. Отметим, что нападающий получил повреждение 6 марта во матче против Ворсклы.

В текущем сезоне Даниил провел 15 матчей в футболке Мариуполя, в которых отметился 2 голами и столькими же ассистами.

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