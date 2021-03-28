Мариуполь рискует потерять Сикана до конца сезона
Форвард Мариуполя Даниил Сикан, права на которого принадлежат Шахтеру, может уже не выйти на поле в текущем сезоне.
Мариуполь продолжает подготовку к матчу УПЛ с Ингульцом без Драмбаева, Кащука, Бондаренко и Очеретько, вызванных в ряды молодежной сборной Украины.
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По информации meta-ratings, азовцы могут не рассчитывать на Даниила Сикана в этом сезоне – его травма оказалась серьезнее, чем ожидалось. Отметим, что нападающий получил повреждение 6 марта во матче против Ворсклы.
В текущем сезоне Даниил провел 15 матчей в футболке Мариуполя, в которых отметился 2 голами и столькими же ассистами.
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