Кубок Эстонии, 1/4 финала

Нымме Калью – Тулевик – 1:2

Голы: Бабичев, 90+4 – Рийберг, 67, Огунгбе, 113

Удаление: Волков, 30 (Нымме Калью)

Казалось бы, обычный поединок в рамках четвертьфинала Кубка Эстонии, в котором Нымме Калью принимал Тулевик. В стартовом составе составе хозяев появился бывший защитник Карпат Андрей Маркович, но очень быстро количество украинцев на поле возросло. Уже на первой минуте игры тренер Нымме Калью провел замену. Вместо Марка Эдура появился экс-защитник кропивницкой Зирки Владислав Веремеев.

Интересно, что это не первый подобный случай в истории Нымме Калью. В сентябре 2020-го главный тренер провел замену уже на 13-й секунде! Но тогда это было связано с особенностями местного регламента, который требует наличия двух клубных воспитанников в стартовом составе на поединок чемпионата Эстонии. В том случае "жертвой" стал 16-летний футболист Лаури Сууп, который провел на поле даже не четверть минуты.

На 30-й минуте Нымме Калью остался вдесятером. Нападающий Александр Волков грубо сыграл против оппонента в центре поля и получил прямую красную карточку. Задача хозяев добыть победный результат значительно усложнилась, но на перерыв команды отправились при нулях на табло.

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Голы пошли во втором тайме. На 67-й минуте гости заработали право на угловой, который взялся исполнять Херол Рийберг. 23-летний полузащитник сделал все просто роскошно. Вместо банального навеса он решил закрутить мяч в ворота, а тот по невероятной дуге влетел в дальнюю девятку. Голкипер Тулевика явно не ожидал такого развития событий. Рикошет от стойки только добавил красоты голу, а комментатор поединка не сдерживал восторг от "сухого листа".

Но и это не все. Нымме Калью в меньшинстве никак не мог отыграться. Казалось, гости доведут матч до победы – до финального свистка оставалось буквально несколько секунд. На 90+4-й белорусский защитник Михаил Бабичев решился на удар отчаяния из-за пределов штрафной. Получилось очень эффектно – мяч влетел в верхний угол, а комментатор бился в экстазе.

Нымме Калью получил психологическое преимущество и в экстра-тайме пошел добивать соперника. Хозяева провели несколько атак, но тут Тулевик внезапно забил во второй раз. На 113-й минуте отличился нигериец Огунгбе. Здесь уже гол получился куда банальнее – центральный защитник в падении замкнул подачу со штрафного. В итоге, 1:2 – Тулевик продолжает борьбу за трофей и попытается в третий раз в своей истории пробиться в финал Кубка. В полуфинале его соперником станет Левадия, а другого финалиста определят Флора и Нарва. А вот Нымме Калью украинцев потерял все шансы сыграть в еврокубках сезона 2021/22, поскольку занял лишь 4 место в чемпионате Эстонии. Именно кубок был последним шансом таллиннской команды на путевку в еврокубки.

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